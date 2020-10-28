В Саратовской области поддержат экотуризм

Тему поддержки туристской деятельности в Саратовской области обсудили на очередном заседании Саратовской областной думы 28 октября.

Депутаты предложили внести в существующий закон понятие экотуризм, чтобы поддержать это направление в период пандемии.

- У нас есть уникальные природные территории, например в Хвалынском районе - отметила автор законопроекта Юлия Литневская.

- Мы вводим понятие экологический туризм. Наравне с другими направлениями экотуризм будет пользоваться такой же поддержкой. Туротрасль пострадала. Мы поддерживаем таким образом операторов и популяризируем отдых в природных зонах, — высказался в поддержку закона депутат Станислав Денисенко.

Депутаты также отметили, что закон позволит некоторые территории привести в порядок.

В итоге законопроект одобрили в двух чтениях.