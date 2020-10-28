Панков: Володин просит дополнительно направить средства на здравоохранение

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить введение в эксплуатацию новых больниц и поликлиник очень важно и для нашего региона.

- Несмотря на дефицит доходов бюджета, он обеспечит сохранение всех социальных расходов. Это главное. Жители будут защищены. Мы консолидированно проголосуем за бюджет в первом чтении.

Во втором чтении мы внесем поправки по поддержке сельских домов культуры. О помощи театрам малых городов, ремонте спортзалов в сельских школах. Продолжим строительство ФОКов и другие спортивные программы. В полном объеме — восстановить финансирование некоммерческих социальных организаций, продолжать программу комфортной среды, выделять финансирование на развитие и обновление транспорта.

Володин просит дополнительно направить средства на здравоохранение. На строительство инфекционных, туберкулезных больниц, онкоцентров. Поликлиник, детских и других объектов здравоохранения в регионах. А сейчас голосование по принятию бюджета в первом чтении.

Выступает о бюджете Федерального фонда медицинского страхования ее председатель — Чернякова. Напомню, спикер поручил Комитету по охране здоровья ко второму чтению проанализировать, в какие регионы можно направить дополнительные средства бюджета (в случае их появления) на строительство инфекционных больниц, онкоцентров и диспансеров. Чтобы уже со следующего года наши граждане могли получать квалифицированную медпомощь. Это особенно необходимо в нынешней ситуации с пандемией.

Для нашей области это тоже важный вопрос. Напомню, в Саратове идет строительство инфекционной больницы. И оно затянулось. Область не смогла обеспечить необходимое финансирование. Достроить объект возможно к середине 2021 года при условии выделения из федерального бюджета средств на оснащение медцентра и окончание строительства. Чтобы жители нашей области как можно скорее могли получить качественную медицинскую помощь совершенно нового уровня, — пишет Панков.