Саратовским спортсменам будут платить пожизненную стипендию

Закон о физической культуре рассмотрели 28 октября на очередном заседании Саратовской областной думы

Профильный министр Александр Абросимов предложил учредить стипендию в 20 тысяч рублей для победителей и призеров всемирных игр и других авторитетных соревнований. Таковых в настоявший момент в регионе двое. Речь идет о каноистке Кире Степанове и прыгуне в воду Илье Захарове. Также он предложил одобрить пожизненные выплаты для спортсменов, имеющих награды и звания, в размере от 1200 до 3000 рублей. Решения о денежных поощрениях принимает Общественный совет.

- Пожизненное содержание назначается с момента победы, — уточнил Абросимов, отвечая на вопрос о слишком небольшой сумме.

- Это дополнительная мера поддержки, — сказала депутат Юлия Литневская

- Это начало. В дальнейшем суммы будут расти, - отметил председатель спортивного комитета Станислав Денисенко.

Депутаты подчеркнули, что сумма символическая и выразили надежду, что так будет не всегда.

В итоге законопроект одобрили в двух чтениях.