В Саратовской области у фермера забрали землю из-за ручья в федеральной собственности

В Лысогорском районе Саратовской области у крестьянско-фермерского хозяйства забрали землю из-за ручья, протекающего на участке.

- В собственность главы КФХ оформлено 1,3 гектара сельскохозяйственного назначения в деревне Висловка. В границы земли входит ручей, являющийся правобережным притоком реки Карамыш, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

По закону водные объекты, имеющие гидравлическую связь с другими поверхностными водами, относятся исключительно к ведению РФ.

Суд по иску прокурора постановил прекратить права собственности на землю, истребовать ее из незаконного владения и снять с кадастрового учета.

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