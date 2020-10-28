Схему лечения и госпитализации обрисовали в минздраве Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Медпомощь в Саратовской области оказывается по федеральным клиническим рекомендациям. Их схему на брифинге 28 октября в Саратовском минздраве обрисовала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения, главврач городской поликлиники №2 Людмила Гурьева.

При подозрении на пневмонию терапевт определяет состояние, тяжесть, тактику лечения в соответствии с возрастом и патологиями. Имеют значение ожирение, диабет, онкология и т. д.

Те, у кого легкая и средняя форма пневмонии, лечатся амбулаторно, но при ухудшении подлежат госпитализации.

Им назначают рентген или КТ и выдают направление на тестирование на коронавирус.

- Обязательно определяется насыщение крови кислородом, сатурация. Ведется активное наблюдение на дому. Оно может вестись участковым врачом, медсестрой или через аудиоконтроль по телефону.

В ряде учреждений имеются горячие линии, где отвечают специалисты с огромным опытом работы.

Выбор антибиотика назначается с учетом состояния пациента, предыдущей терапии. После начала лечения уточняется изменение состояния пациента. При сохранении симптомов принимается решение о дальнейшей тактике и возможности дальнейшей госпитализации.

Лечение антибиотиками продолжается 7–10 дней, потом решение о прекращении или продолжении. На 15–20 день — рентген или КТ снова, решается вопрос о продолжении лечения и продлении больничного. Потом пациент берется на диспансерный учет на полгода, при тяжелом течении заболевания — на год, — пояснила Гурьева.

Она обратила внимание, что замена антибиотиков на аналоги осуществляется только после согласования с врачом, который наблюдает больного.

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