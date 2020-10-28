В Саратове жителю Пензы грозит до двух лет колонии за удар ногой по машине

Во Фрунзенском районе Саратова возбудили дело на жителя Пензенской области за порчу имущества.

- В отдел с заявлением обратился мужчина. Он пояснил, что во дворе одного из домов по улице Пугачева между ним и неизвестным случился конфликт из-за расположения машин. Автомобиль злоумышленника мешал проезду и потерпевший попросил его перепарковать, но получил отказ. В ходе ссоры неуступчивый гражданин повредил «Ладу Веста», ударив по ней ногой, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Потерпевшему был причинен ущерб — 12 тыс. рублей.

Правонарушителем оказался житель Пензенской области, он не стал отрицать своей вины. На него возбудили дело. За умышленное повреждение имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает водителей быть взаимовежливыми и законопослушными.

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