В Саратовской области остается 341 свободная койка для зараженных COVID-19

Минздрав отчитался о наличии свободных коек для зараженных коронавирусом

В Саратовской области на утро 28 октября на лечении в ковидных госпиталях и клиниках находятся 3 337 пациентов. Свободной на утро оставалась 341 койка. Об этом на брифинге в Минздраве сообщил замминистра Денис Грайфер.

У тех, кто лечится в больницах, почти у всех пневмония — 3 199 человек. 578 человек получают кислородную поддержку, 229 лежат под аппаратами ИВЛ.

На дому оставлены лечиться 3 978 зараженных. Еще 1 105 сейчас находятся под наблюдением, как контактные с уже заразившимися.

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