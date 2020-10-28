В Саратовской области будут штрафовать бизнесменов за продажу газовых баллонов детям

Продажа зажигалки детям может дорого обойтись предпринимателю

Вопрос введения штрафов за продажу детям зажигалок и газовых баллонов для туристических плит обсудили на очередном заседании Саратовской областной думы.

Инициатива призвана противостоять сниффингу — виду токсикомании, от которого погибли в России 148 детей, в том числе двое в нашем регионе.

Предлагается установить штрафы для тех, кто реализует данные товары несовершеннолетним. Например, гражданам — 5–8 тыс. рублей, должностным лицам — 9–15 тыс. рублей, юридическим лицам — 20–50 тыс. рублей. Такие суммы возникли после изучения опыта других регионов.

- В других регионах сколько собирают штрафов? — поинтересовались парламентарии у разработчиков закона.

- Эти нормы новые, в регионах они действуют только с лета, — ответил один из авторов депутат Алексей Наумов.

- Этот вызов — новый обществу, статистика по работе закона будет в конце года. Предлагаю перейти к голосованию, — сказала парламентарий Юлия Литневская.

Несмотря на дебаты, закон приняли в двух чтениях единогласно.