В Саратовской области 75-летняя женщина несколько раз отказывалась от госпитализации и умерла от коронавируса

Оперативный штаб Саратовской области сообщил подробности о новых смертях от кооронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в штабе, умерли два человека, обе женщины.

Одной было 63 года, болезнь развивалась стремительно, с ростом темпенратуры, кашлем, одышкой. Первое время пациента лечилась дома под наблюдением участкового терапевта, но компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию. На третий день женщину госпитализировали на машине скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. На второй день ее подключили к ИВЛ, где она провела три дня. Из сопутствующих заболеваний — артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Второй погибшей было 75 лет. Она болела 16 дней, наблюдалась слабость, температура, кашель. Несмотря на прием антибактериальных, антивирусных и противовоспалительных препаратов, выздоровление не наступало, но от госпитализации женщина отказывалась.

Даже когда компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию, пациентка не согласилась лечь в больницу.

Кроме коронавируса, женщина страдала артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга.

Итого в области уже 152 случая смерти от коронавируса.

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