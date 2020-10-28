Пенсионерам следует избегать скопления людей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор по Саратовской области в День бабушек и дедушек напомнил пожилым людям о мерах предосторожности.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, они находятся в группе риска по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
- Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Они могут привести к самым печальным исходам. Берегите свое здоровье! — призвали в Роспотребнадзоре.
Жителям предписано носить маски в местах скопления людей, к которым относится общественный транспорт, магазины, банки, МФЦ. Вообще такие учреждения рекомендуется посещать реже: с оплатой услуг или приобретением продуктов могут помочь близкие люди, сотрудники соцслужб или волонтеры.
Со знакомыми и родственниками, кто болен простудой, следует ограничить личное общение.
Также пожилым людям важно часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, контактов с другими людьми, перед приготовлением пищи. Грязными руками категорически не рекомендуется трогать лицо: глаза, нос, рот. Предметы также следует протирать дезинфицирующими салфетками, например, телефоны, дужки очков, сумки.
При признаках простуды не следует выходить на улицу даже в поликлинику, врача нужно вызвать на дом.
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