Пенсионерам следует избегать скопления людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Саратовской области в День бабушек и дедушек напомнил пожилым людям о мерах предосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, они находятся в группе риска по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

- Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Они могут привести к самым печальным исходам. Берегите свое здоровье! — призвали в Роспотребнадзоре.

Жителям предписано носить маски в местах скопления людей, к которым относится общественный транспорт, магазины, банки, МФЦ. Вообще такие учреждения рекомендуется посещать реже: с оплатой услуг или приобретением продуктов могут помочь близкие люди, сотрудники соцслужб или волонтеры.

Со знакомыми и родственниками, кто болен простудой, следует ограничить личное общение.

Также пожилым людям важно часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, контактов с другими людьми, перед приготовлением пищи. Грязными руками категорически не рекомендуется трогать лицо: глаза, нос, рот. Предметы также следует протирать дезинфицирующими салфетками, например, телефоны, дужки очков, сумки.

При признаках простуды не следует выходить на улицу даже в поликлинику, врача нужно вызвать на дом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.