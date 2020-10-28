Любитель скорости из Саратова может лишиться Opel Astra за долги по штрафам

Свыше 108 тыс. рублей по 106 штрафам за превышение скорости и выезд на встречную полосу успел накопить 26-летний саратовец.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не отдавал деньги. Выяснилось, что у него есть Opel Astra 2012 года выпуска.
Иномарку арестовали, она находится на штрафстоянке.
Если мужчина не выплатит деньги, ее продадут в счет долга.
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