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Любитель скорости из Саратова может лишиться Opel Astra за долги по штрафам

Мужчина не отдал свыше 108 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Свыше 108 тыс. рублей по 106 штрафам за превышение скорости и выезд на встречную полосу успел накопить 26-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не отдавал деньги. Выяснилось, что у него есть Opel Astra 2012 года выпуска.

Иномарку арестовали, она находится на штрафстоянке.

Если мужчина не выплатит деньги, ее продадут в счет долга.

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