За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 74 людей старше 60 лет

За сутки коронавирус выявили у 197 человек
Фото: Олег ЗОЛОТО
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Саратовской области дал подробную статистику по суточной заболеваемости на 28 октября.
Напомним, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 197 новых случаев заражения, 145 выздоровевших и двое скончавшихся. Общее количество выявленных случаев составило 19 928.
Больше всего заболело за сутки в Саратове — 114, Балаковском (13) и Энгельсском (7) районах. Еще в 21 районе по шесть и менее случаев.
Среди зараженных оказалось 120 контактных лиц. С пневмонией коронавирус протекает у 93 пациентов, выявленных за сутки, с признаками ОРВИ — 88, бессимптомно — 16.
Оказалось, что больше всего за сутки зарегистрировали заболевших людей старше 60 лет — 74. Также 28 человек в возрасте 50–59 лет, шесть детей до 14 лет.
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