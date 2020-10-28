За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 74 людей старше 60 лет

За сутки коронавирус выявили у 197 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Саратовской области дал подробную статистику по суточной заболеваемости на 28 октября.

Напомним, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 197 новых случаев заражения, 145 выздоровевших и двое скончавшихся. Общее количество выявленных случаев составило 19 928.

Больше всего заболело за сутки в Саратове — 114, Балаковском (13) и Энгельсском (7) районах. Еще в 21 районе по шесть и менее случаев.

Среди зараженных оказалось 120 контактных лиц. С пневмонией коронавирус протекает у 93 пациентов, выявленных за сутки, с признаками ОРВИ — 88, бессимптомно — 16.

Оказалось, что больше всего за сутки зарегистрировали заболевших людей старше 60 лет — 74. Также 28 человек в возрасте 50–59 лет, шесть детей до 14 лет.

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