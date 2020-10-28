Наркоповара из Ртищевского района отправили в колонию

Суд признал 37-летнего рецидивиста из Ртищевского района виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 21 июля мужчина на пастбище в Елани решил нарвать для себя дикорастущей конопли.

Из сорванных листьев он приготовил гашишное масло, а остаток массы хранил в пакете.

В этот же день его задержала полиция, при себе у него нашли 31,5 грамма марихуаны и 29,3 грамма масла каннабиса.

Мужчина признал свою вину, ему дали три года и четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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