Владимир Капкаев перестал быть депутатом Саратовской областной думы

Вопрос сложения мандата депутата Владимира Капкаева рассмотрели сегодня, 28 октября на очередном заседании Саратовской областной думы.

Ранее он написал заявление о досрочном сложении полномочий. Напомним, Капкаев был депутатом пяти созывов. В сентябре 2012 его избрали председателем регпарламента.

Секретарь мандатной комиссии Дмитрий Петров, сообщил что документ был рассмотрен и вынесен на обсуждение депутатов.

- Как себя чувствует Капкаев? – поинтересовались из зала

- Он себя хорошо чувствует и проходит курс лечения, - вице-спикер сообщили Ольга Болякина.

- На довыборы прошлый раз было потрачено около 60 млн рублей, а на этот раз сколько уйдет денег в связи уходом Капкаева, - поинтересовались депутаты.

- Капкаев был списочником, поэтому на довыборы не будет потрачено ни копейки. В думу зайдет тот, кто следующий в списке о партии, - сообщила Балякина.

- Надо признать, что Капкаев был профессионалом в своей деятельности и он всегда аргументировал свои ответы цифрами. Он брал интеллектом в отличие от молодых депутатов, - сказал Владимир Есипов.

- Я расцениваю депутатов как профессионалов. Капкаев - он профессионал. Всегда мы находили общий язык. Я хочу объявить ему благодарность. Но я не получила ответ, что происходит в думе и почему уходят старейшие депутаты – поинтересовалась депутат Зинаида Самсонова.

Ответа на этот вопрос не прозвучало.

В итоге депутаты проголосовали за прекращение полномочий Владимира Капкаева.

Напомним, ранее от мандата депутата отказались Алевтина Лосина, Николай Кузнецов, Николай Семенец.