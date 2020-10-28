В Аткарске водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП

В Аткарске Саратовской области вчера, 27 октября, сбили ребенка.

- Около 18:30 у дома №17 по улице Карла Маркса неустановленный водитель на неизвестной машине, по предварительным данным, наехал на 13-летнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали, а водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают.

Напомним, в понедельник, 26 октября, в Ртищеве Саратовской области также сбили 16-летнего подростка. Парень погиб на месте, а нарушитель сбежал. Потом его поймали. По версии следствия, юношу сбила 40-летняя водительница Kia

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