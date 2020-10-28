В Саратове на Тульской обнаружили труп мужчины

Фото соцсетей
Сегодня, 28 октября, жительница Саратова обнаружила за домом на Тульской улице 49 в Заводском районе города труп мужчины.
О случившемся девушка под ником «Дашулька Коршунова» сообщила в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Фото соцсетей
Она опубликовала фото с места событий, на которых видно лежащего на траве гражданина и машину ДПС.
Комментаторы усомнились в смерти человека и посочувствовали на случай, если это реально так.
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