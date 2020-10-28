За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 197 человек

Данные федерального оперативного штаба на 28 октября

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 197 человек.

На 28 октября, по данным федерального оперативного штаба, в регионе 19 928 зараженных.

Выздоровевших 13 130, за сутки вылечились только 145 пациентов.

Также стало известно о двух умерших от коронавируса. Теперь количество скончавшихся от новой инфекции в области составляет 152.

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