Только каждый десятый сирота в Саратовской области получит жилье в этом году

За 2020 год положенное по закону жилье в Саратовской области получит только каждый десятый из детей сирот, у которого возникло право на получение квартиры.

жилье Сегодня 25 детей-сирот получили новые квартиры: из них 12 человек — в Саратовском районе, по трое — в Балашове, Ртищеве и Новоузенске, по одному человеку — в Красноармейске, Марксе, Петровске и Энгельсе. Жеребьевка состоялась в министерстве строительства и ЖКХ области.

- На сегодняшний день на жилищном учете состоят 6864 человека из числа детей-сирот. Из них у 5121 человека возникло право на предоставление жилья. Всего в этом году планируем обеспечить жильем 578 детей-сирот, - сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв в ходе очередной жеребьевки жилплощади. В этот день распределили 25 квартир.

У тех детей-сирот, кто попал в жеребьевку, есть десять дней на осмотр помещений, которые передаются им по договору найма на пять лет. Квартиры передаются с готовыми ремонтом, если сироты согласятся их принять.

Через пять лет они могут приватизировать жилое помещение при отсутствии задолженности по ЖКХ и судимости.

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