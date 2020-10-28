Рецидивист-наркоман украл сигареты на 8 тыс. рублей в Энгельсе

Полиция раскрыла кражу из магазина на проспекте Химиков в Энгельсе, которая произошла 27 июля в 5:34.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 36-летней женщины, кто-то разбил стекло торговой точки и проник внутрь.

После визита незваного гостя пропали сигареты на сумму свыше 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний мужчина.

Он не раз отбывал наказание за кражи, один раз за наркотики.

Похищенное у него изъять не удалось, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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