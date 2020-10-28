Женщина родила в гостях и оставила тело умершей дочери на улице в Саратове

Тело ребенка найдено на улице Омская Фото: СУ СКР по Саратовской области

В суд направлено уголовное дело о смерти новорожденной девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в причинении смерти обвиняют ее 34-летнюю мать.

Тело ребенка, завернутое в пеленки, обнаружила прохожая утром 12 марта возле сарая на Омской, 21. Женщина сообщила в полицию, эксперты установили, что на теле нет травм, но девочка родилась живой.

Было возбуждено уголовное дело. После долгих поисков удалось найти мать ребенка, 34-летнюю жительницу Саратовского района.

По версии следствия, она гостила у подруги во Фрунзенском районе во время беременности. В начале марта начались роды, но скорую они вызвать не успели. Однако вместо того, чтобы потом пойти в больницу, обе женщины поехали в другую квартиру — на улице Ново-Астраханская. Там они искупали малышку, а потом заметили, что та перестала дышать. Мать решила отнести ее в медучреждение, но по пути испугалась и оставила пакет на улице, где ее через несколько дней нашла прохожая.

Теперь женщине предъявлено обвинение, она признала вину и раскаялась.

Уголовное дело передано в суд.

Следователи не нашли следов насилия на теле девочки Фото: СУ СКР по Саратовской области

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