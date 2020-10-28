Старейший депутат саратовской облдумы Николай Семенец расстался с мандатом

Николай Семенец заявление подал, на заседание не пришел

Депутаты Саратовской областной думы на заседании 28 октября рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, представителя партии "Единая Россия" Николая Семенца. Ранее он написал заявление, где просил принять его добровольную отставку.

- Отставку рассмотрели на заседании мандатной комиссии, - сообщил депутат Дмитрий Петров.

- Что происходит в думе, когда прекратится это депутатопад? – поинтересовались некоторые народные избранники.

- Позвоните Семенцу и узнайте. Мандатной комиссии достаточно одного заявления, - парировал Петров.

- Это нормальная ситуация. Мало ли, что в жизни происходит! Подоплек здесь нет. Давайте уже голосовать – предложил депутат Алексей Антонов.

- Семенец всегда ответственно подходил ответственно к работе. Нужно его просто отпустить и больше здесь обсуждать нечего, - сказал парламентарий Сергей Харьков.

- Я требую, чтобы депутаты, те, что уходят, вернули деньги, которые в них вложили на выборах, - предложил представитель ЛДПР Станислав Денисенко.

Это предложение не поддержали.

В итоге депутаты проголосовали за снятие полномочий депутата с Николая Семенца. Напомним, это уже не первый добровольный уход из областной думы депутатов текущего созыва.

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