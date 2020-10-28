В Саратове возбудили три дела за контрабанду сильнодействующих веществ

Саратовская таможня

За девять месяцев 2020 года Саратовская таможня возбудила десять уголовных дел.

- Одно из уголовных дел — за уклонение от уплаты таможенных платежей. Сумма неуплаты составила 53 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе органа.

Также три дела возбудили за контрабанду сильнодействующих веществ, четыре — за незаконное использование документов для образования юридического лица, по одному — за незаконное создание юридического лица и экспорт товаров, материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

С января по сентябрь возбудили 609 административных дел.

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