В Лысых Горах сгорела баня

В поселке Лысые Горы Саратовской области утром 27 октября горела частная баня. Пожар произошел на улице Железнодорожная.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, площадь возгорания составила 20 кв. м. Предварительная причина — нарушения правил работы печи.
Утром 28 октября горел нежилой дом в селе Семеновка Федоровского района. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
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