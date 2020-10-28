В Лысых Горах сгорела баня

В поселке Лысые Горы Саратовской области утром 27 октября горела частная баня. Пожар произошел на улице Железнодорожная.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, площадь возгорания составила 20 кв. м. Предварительная причина — нарушения правил работы печи.

Утром 28 октября горел нежилой дом в селе Семеновка Федоровского района. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

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