Председатель Саратовской облдумы продолжает лечиться от коронавируса

Александр Романов нелегко переносит коронавирус

В Саратове 28 октября началось очередное заседание областной думы.

Еще перед первым вопросом повестки депутат Дмитрий Чернышевский попросил сообщить о здоровье председателя парламента Александра Романова. Напомним, он пару недель назад ушел в режим самоизоляции в связи с выявленным коронавирусом.

- Здоровье его улучшается, он проходит курс лечения, — сообщила вице-спикер Ольга Болякина.

Ответ депутата удовлетворил, после чего приступили к рассмотрению повестки заседания.