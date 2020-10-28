Причиной двойного убийства в Шиханах стали летние обиды

Мужчина зарезал двух человек в Шиханах Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о двойном убийстве в Шиханах.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанный по подозрению 34-летний мужчина признал свою вину.

Мужчину удалось задержать по горячим следам Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, вечером 22 октября он распивал алкоголь дома у потерпевших на улице Молодежная. Между ним и 54-летним хозяином вспыхнула ссора из-за событий минувшего лета. 38-летняя сожительница также вступила в конфликт и принялась кричать на гостя, чтобы он замолчал. В ответ она получила несколько ударов кулаком и упала на кровать.

Ее сожитель пытался вступиться, но гость ударил его кулаком в голову, а когда он упал на пол — еще и ногой в живот.

После этого он принялся бить обоих ножом, а под конец задушил мужчину проводом от электроприбора.

Злоумышленник бил, резал и душил своих жертв Фото: СУ СКР по Саратовской области

При этом в доме присутствовали еще два гостя — мужчина и женщина. Втроем они ушли из квартиры, заперев дверь. По пути злоумышленник выбросил нож в мусорный бак.

Тела погибших были найдены 25 октября. По горячим следам установлена личность подозреваемого.

Сейчас ему предъявлено обвинение, мужчина раскаялся и был арестован.

Мужчина сознался и был взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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