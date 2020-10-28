Водительница ВАЗа пострадала в столкновении с внедорожником в Саратове

Фото городского УГИБДД

Вчера, 27 октября, в 22:30 напротив дома №35 на улице Блинова в Саратове 54-летний водитель Chevrolet Niva устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он нарушил правила проезда перекрестков и влетел в ВАЗ-211340 под управлением 22-летней девушки.

Пострадавшую госпитализировали.

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