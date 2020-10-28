Пострадавшая при отравлении угарным газом в Саратове — в тяжелом состоянии

Четыре человека отравились в частном доме с печным отоплением. Фото начальника облспаса Юрия Юрина

В Минздраве области прокомментировали состояние пострадавших сегодня, 28 октября, при отравлении угарным газом в Саратове.

- Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, всех остальных — в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывают необходимую помощь, — сообщила «КП-Саратов» представитель министерства Анастасия Усова.

Напомним, утром экстренным службам поступил вызов о ЧП на улице Сеченская в Волжском районе. В частном доме с печным отоплением пострадали 45-летний мужчина, 35-летняя женщина, 15-летний мальчик и 12-летняя девочка.

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