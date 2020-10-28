В Балакове опрокинулся пенсионер на УАЗе

Фото УГИБДД по Саратовской области

Вчера, 27 октября, в 8:20 в районе Саратовского шоссе, 85\2 в Балакове случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 61-летний водитель УАЗ-396259 на большой скорости потерял управление, в итоге машину занесло, она опрокинулась.

Пострадавшего госпитализировали.

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