Саратовская спортсменка взяла бронзу чемпионата России по плаванию

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Во Дворце водных видов спорта Казани с 25 по 30 октября проходит чемпионат России по плаванию.

В состязаниях приняла участие саратовская спортсменка Ангелина Никифорова, в третий день соревнований она взяла бронзу за пройденную дистанцию в 200 метров на спине. Она успешно проявила себя в предварительном, полуфинальном и финальном заплывах.

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Одинаковое время с ней показала Анна Чернышева из Московской области. Впервые на проходящем в этом городе чемпионате обе спортсменки получили одну и ту же награду.

Также от Саратовской области выступал Иван Кузьменко, он вышел в финал за пройденную дистанцию в 50 метров.

Отметим, что чемпионат является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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