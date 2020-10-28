В Саратове четыре человека отравились угарным газом

В Волжском районе в частном доме четыре человека отравились угарным газом. Фото начальника облспаса Юрия Юрина

На улице Сеченская в Волжском районе Саратова сегодня утром, 28 октября, четыре человека отравились угарным газом.

- Вызов поступил в семь утра. ЧП случилось в частном доме с печным отоплением. Пострадали мужчина с женщиной и двое детей, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.

Фото начальника облспаса Юрия Юрина

Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф госпитализировали 35-летнюю женщину, 45-летнего мужчину, 15-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. По словам Юрина, все пострадавшие были в сознании.

Фото начальника облспаса Юрия Юрина

На месте также работали спасатели и представители горгаза.

Фото начальника облспаса Юрия Юрина

Фото начальника облспаса Юрия Юрина

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