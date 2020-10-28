Пенсионерка из Калининска перевела 150 тыс. рублей мошенникам в Новороссийске

В Калининске Саратовской области пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 72-летняя женщина перевела злоумышленникам 150 тыс. рублей.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын, которые живет в другом регионе, попал в беду. Чтобы ему помочь, нужны деньги.

Лишь после того, как женщина перевела крупную сумму через терминал, она связалась с сыном и выяснила, что все в порядке. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Выяснилось, что свои деньги женщина перевела на счет, зарегистрированный в Краснодарском крае. Саратовские полицейские связались с местными коллегами, и подозреваемых удалось задержать. Это оказались ранее судимые за кражи, мошенничества и наркоторговлю жители Новороссийска деньги они успели потратить.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя переводить деньги неизвестным. В случае, когда говорят о «помощи» родственнику, следует не паниковать, обдумать ситуацию, связаться с человеком, который якобы попал в беду. О мошеннических действиях следует сразу сообщать в полицию.

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