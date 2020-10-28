Центр Саратова остался без воды

Сегодня, 28 октября, без воды остались жители домов в центре Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничений попал квадрат улиц Степана Разина, Большой Горной, Астраханской и Зарубина.
А также улица Степана Разина от Посадского до 16-го Белоглинского проезда, Большая Казачья от Степана Разина до Университетской.
Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.