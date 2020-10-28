В Саратове арестовали трех парней за похищение девушки

Арестованы трое парней, которых обвиняют в похищении девушки в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 18, 19 и 20-летний местных жителей возбуждено уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, днем 23 октября юноши похитили 19-летнюю девушку на улице Московская, отвезли ее на улицу Танкистов и удерживали в заложниках. Ей удалось добраться до своего телефона и сообщить обо всем знакомому. Тот вызвал полицию. Девушка была освобождена.

Свою вину юноши признали, сейчас они по решению суда заключены под стражу.

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