В Вольске женщина зарезала сожителя из-за обвинений в измене

В Вольске 30-летнюю местную жительницу приговорили к шести годам в колонии за убийство сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь на 2 августа в доме по 1-му Меловому переулку.

Суд установил, что 39-летний мужчина приревновал сожительницу. Он обвинил ее в измене и поплатился жизнью. Когда он отвернулся, женщина ударила его ножом в спину, а потом еще несколько ударов в грудь. Он скончался от ранений внутренних органов и сильной потери крови.

После этого женщина прикрыла труп пледом и сбежала из дома. А утром вернулась, позвонила в полицию и заявила, что нашла тело.

Впоследствии она созналась, что сама убила сожителя, и раскаялась.

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