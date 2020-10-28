Юного жителя Дергачей будут судить за кражу у попутчика

В Саратовской области будут судить 16-летнего жителя Дергачей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в кражах.

По версии следствия, днем 26 июня мальчик ехал домой из Саратова в Дергачи на попутном автомобиле. Кроме него в салоне был 27-летний мужчина, который вышел в поселке Целинный Ершовского района. Он забыл в машине телефон га 15,7 тыс. рублей, и подросток присвоил аппарат.

Более того, он поставил в свой телефон карту из найденного, получил доступ к его мобильному банку и перевел на свет своей подруги 4,9 тыс. рублей. Деньги он потом потратил.

Сотрудники полиции после получения заявления от потерпевшего установили подозреваемого. Телефон и деньги тот вернул.

Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.