Радаев объяснил возникновение ажиотажа на лекарства: Врачи не справляются, люди настраиваются на самолечение

Невозможность оперативно вызвать врача, быстро дождаться приезда скорой помощи, задержки с госпитализацией привели к ажиотажному спросу на лекарства в аптеках, котороый привел к дейициту. Люди начали заниматься самолечением, если надежды на своевременную помощь медиков уже нет. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета вечером 27 октября.

- Почему люди скупают препараты впрок? С одной стороны – шквал информации из интернета, что принимать, а с другой – опасения, удастся ли оперативно вызвать участкового врача, пройти тестирование, сделать рентген, своевременно госпитализироваться. И эти опасения – не на пустом месте. Отсюда и настрой на самолечение. Вижу именно такую логику в ажиотажном спросе на лекарства. Её подтверждают обращения в мой инстаграм. По-прежнему люди жалуются на поликлиники, сложности с вызовом скорой, - констатировал глава региона.

Факты безосновательного сверхнормативного повышения цен на лекарства не выявлено, но результаты проверок позволили сделать выводы о причинах ажиотажного спроса. Об этом заявил прокурор области Сергей Филипенко.

- Многие оказались в информационном вакууме, не могут получить информацию, дозвониться до врачей. Поступают к нам обращения, например: врач не пришла к пациентке с высокой температурой, поэтому сами купили цефтриаксон. Вот такое и приводит к ажиотажу.

Также многие очень подолгу ждут скорую.

И третье — многие не могут получить разъяснения от врачей поликлиник.

Все это подталкивает население к самолечению и стихийной закупке лекарств впрок, - заявил прокурор области.

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