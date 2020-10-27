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Радаев рассказал, кто выбил деньги на бесплатную раздачу масок в Саратове

Бизнесмены скинулись на маски, а сейчас финансируют закупку препаратов, которые будут распределять среди бедных
Источник:kp.ru
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Сергей Аренин

Сергей Аренин

Фото: Александр Уриевский

Сенатор Сергей Аренин, бывший начальник ГУ МВД по Саратовской области, помог с приобретением масок для из бесплатной раздаче на улицах Саратова. Раздача шла по инициативе губернатора. Оплатили маски неназванные предприниматели.

- Социально ответственный бизнес помогает с закупками препаратов, которые через поликлиники будут адресно выделяться социально незащищённым категориям граждан. Подключаются наши сенаторы. Например, Сергей Петрович Аренин привлек предпринимателей и помог приобрести маски, которые раздают волонтеры гражданам. За это от нас искренняя благодарность, - заявил Валерий Радаев на заседании координационного совета по коронавирусу вечером 27 октября.

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