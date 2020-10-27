Задержана подозреваемая в смертельном наезде на подростка в Ртищеве

Задержана женщина, подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Ртищеве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 40-летней гражданки возбуждено уголовное дело.
Напомним, авария произошла днем 26 октября на улице Красная. По версии следствия, женщина ехала на автомобиле Kia Rio с превышением допустимой скорости в 20 км/ч. На своей полосе она сбила 16-летнего юношу, который переходил дорогу по направлению движения справа налево.
Подросток погиб на месте, женщина скрылась.
Решается вопрос о мере пресечения.
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