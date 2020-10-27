Вынесен приговор о взятках на «Тролзе»

Гендиректор "Тролзы" и его подчиненный приговорены к штрафам Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области вынесен приговор двум мужчинам и женщине.

Как сообщили «КП-Саратов», их признали виновными в даче и получении взятки в особо крупном размере.

Преступление было совершено в 2015 году в Энгельсе. Речь идет о заводе «Тролза». Акционерное общество попало во внимание фискальных органов. Во время проверки были выявлены уклонения от уплаты налогов на сумму более 90 млн рублей.

Две сотрудницы налоговой Марина Процак и Татьяна Чекмазова через посредника обратились к руководству фирмы, потребовав три миллиона рублей за «сокращение» в акте проверки суммы недоимки до 40 млн. Генеральный директор Иван Котвицкий и начальник подразделения Владимир Степанищев согласились и с октября 2015 по январь 2016 года передали указанную сумму.

Операция по задержанию подозреваемых была проведена сотрудниками УФСБ региона.

Суд оштрафовал Котвицкого на три млн рублей, Степанищева — на два, а бывшую сотрудницу налоговой Марину Процак — на один млн рублей. Ее коллега Чекмазова ранее заключила досудебное соглашение и была лишена свободы на три года.

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