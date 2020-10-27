Подъем заболеваемости коронавирусом в Саратовской области начнется в ноябре

В ноябре ситуация с заболеваемостью в Саратовской области может ухудшиться.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Денис Грайфер, это связно с тем, что начинается сезон ОРВИ. Коронавирусная относится к этому же виду инфекций.

- Подъем заболеваемости будет еще и в ноябре. Поэтому призываю соблюдать масочный режим, дистанцию и пользоваться антисептиками — заявил Денис Грайфер.

За последнюю неделю зарегистрировано свыше 24 тыс. случаев ОРВИ в регионе. В целом эпидемический порог превышен почти на 85%. Причем в группе от 15 лет и старше — на 214%.

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