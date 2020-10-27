Первый замминистра здравоохранения Саратовской области заболел и лечится дома

Станислав Шувалов лечится дома

Еще один представитель министерства здравоохранения Саратовской области заболел. Предположительно, коронавирусом. Речь идет о первом заместителе министра Станиславе Шувалове.

Это не подтвердил, но и не опроверг заместитель министра Денис Грайфер на традиционном брифинге в Минздраве.

- Давать информацию о состоянии здоровья каждого пациента и его диагнозе считаю неправомочным, — заявил он.

В то же время он сообщил, что как министр Олег Костин, который сам рассказал, что болен коронавирусом, так и Станислав Шувалов, сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Оба лечатся на дому.

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