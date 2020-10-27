Выписана одна из девочек, которую мать выбросила из окна в Саратове

Одну из девочек, выброшенных матерью из окна четвертого этажа в Саратове, выписали из больницы.

Как сообщил на брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер, это позволило сделать ее улучшившееся состояние.

Речь идет о старшей из сестер, 8-летней девочке. Младшая, 5-летняя, остается в тяжелом состоянии, и врачи из больницы имени Миротворцева борются за ее жизнь.

Госпитализированная мать также находится в больнице, но ее жизни ничто не угрожает. Сейчас решается вопрос, можно ли ее направить в специализированное учреждение для следственных действий.

Напомним, ЧП случилось 17 октября на Ново-Астраханском шоссе, 60. По версии следствия, 38-летняя женщина вышвырнула двух дочерей из окна четвертого этажа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.