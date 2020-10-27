В Саратове ночью будут ремонтировать дороги на Безымянной и Панфилова

В Саратове продолжается ремонт дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сегодня, 27 октября, бордюр монтировали на 12 улицах: Светлая, Клубная, Вяземская, 4-я Прокатная, 2-я Детская, Батавина на участке от Тархова до дома №9 по Батавина, Пензенский переулок, Панфилова, Крайняя, 4-я Окольная, местный проезд улицы Академика Антонова от проспекта Строителей до улицы Производственная, Белоглинская от Чапаева до Рахова.

Днем укладывать асфальт планировали на проспекте Энтузиастов от улицы Азина до Брянской, на Фабричной, а также на дороге в поселок Увек.

При хорошей погоде сегодня в ночь, с 27 на 28 октября, на Безымянной улице пройдет фрезеровка, а на Панфилова — демонтаж бордюра. На 2-й Детской будут готовить дорогу к основным работам, а новый асфальт укладывать на Батавина.

Основной ремонт завершен на Фабричной до речпорта и на малой дороге Московского шоссе от 1 до 3-го Московского проезда.

До конца года работы пройдут на 61 объекте. На это выделено 707 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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