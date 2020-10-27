Морги саратовских больниц справляются с нагрузкой в период коронавируса

Сегодня, 27 октября, на брифинге в Минздраве сообщили, что саратовские морги управляются с нагрузкой в период коронавируса.
Замминистра здравоохранения области Денис Грайфер ответил на вопрос, в котором упоминалось, что морги Таганрога, Ульяновска, Барнаула, Новокузнецка не справляются с потоком трупов.
- Патологоанатомические отделения районных и городских больниц полностью справляются с нагрузкой, — сообщил Грайфер.
По его словам, другие организации не привлекали дополнительно к этой работе.
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