Саратов вошел в рейтинг городов-чайлдфри

Саратовцы не слишком стремятся заводить детей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Саратов вошел в число городов России, жители которых не слишком заинтересованы в рождении детей.
Опрос среди 2,6 тыс. бездетных респондентов в возрасте 18-42 лет был проведен независимым исследовательским агентством Zoom Market.
Респонденты отвечали на вопрос состоят ли они в отношениях, есть ли у них дети и планируют ли завести ребенка в ближайшие 10 лет.
Саратов занял 13-ю строку рейтинга. В лидерах самых «бездетных» городов оказались Москва, Екатеринбург и Краснодар. А больше всего хотят детей жители Брянска, Волгограда и Махачкалы.
При этом не планируют обзаводиться потомством в ближайшие 10 лет примерно 38% женщин и 64% мужчин.
Причинами являются желания пожить для себя (36%), отсутствие партнера (23%), проблемы с жильем (18%), финансами (9%), здоровьем (1%), а также карьерные устремления (13%).
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