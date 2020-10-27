Саратов вошел в рейтинг городов-чайлдфри

Саратовцы не слишком стремятся заводить детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратов вошел в число городов России, жители которых не слишком заинтересованы в рождении детей.

Опрос среди 2,6 тыс. бездетных респондентов в возрасте 18-42 лет был проведен независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Респонденты отвечали на вопрос состоят ли они в отношениях, есть ли у них дети и планируют ли завести ребенка в ближайшие 10 лет.

Саратов занял 13-ю строку рейтинга. В лидерах самых «бездетных» городов оказались Москва, Екатеринбург и Краснодар. А больше всего хотят детей жители Брянска, Волгограда и Махачкалы.

При этом не планируют обзаводиться потомством в ближайшие 10 лет примерно 38% женщин и 64% мужчин.

Причинами являются желания пожить для себя (36%), отсутствие партнера (23%), проблемы с жильем (18%), финансами (9%), здоровьем (1%), а также карьерные устремления (13%).

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