В Красном Куте мужчина случайно убил двоюродного брата, желавшего выпить

В Красном Куте будут судить 32-летнего мужчину, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал его двоюродный брат.

По версии следствия, 2 декабря 41-летний родственник гостил у него в Красном Куте. Вечером все отправились спать, а братья остались распивать алкоголь. Около пяти утра они вышли во двор, и старший предложил продолжить застолье, но младший уже хотел уйти спать.

В итоге между мужчинами вспыхнула ссора. Младший из братьев ударил старшего рукой в доб. Тот упал и приложился головой о землю, усыпанную битым кирпичом и щебнем. После того, как он поднялся, агрессор вновь нанес удар, брат свалился головой на порог.

Тем не менее он самостоятельно поднялся и зашел в дом, где свалился на пол. Родственники решили, что он заснул и не обратили внимания. Лишь на следующий день обнаружилось, что он мертв. Причиной стала тупая травма головы.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.