Саратовцам продлили автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта

До марта выплаты на детей до трех лет будут продливаться автоматически Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время распространения коронавируса многие услуги перешли в дистанционный режим.

Например, родители в Саратовской области могут не посещать Пенсионный фонд или организации соцзащиты, чтобы подать заявление на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщает Российская газета.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материальная поддержка будет начисляться автоматически до марта 2022 года.

Такой порядок начислений начал действовать с апреля и заканчивался в октябре.

Поддержка положена семьям, среднедушевой размер дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

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