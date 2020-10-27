Мошенники оставили саратовцев без 61 тыс. рублей

Трое саратовцев стали очередными жертвами мошенничества.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 58-летнему жителю Волжского района позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что его счет пытаются взломать злоумышленники. Чтобы спасти деньги, нужно продиктовать банковские реквизиты, что мужчина и сделал. Потом он обнаружил списание 15 тыс. рублей.

Мошенник позвонил и 26-летней жительнице Кировского района Саратова. На нее якобы брали кредит в 250 тыс. рублей и предложил отправить такую же заявку через мобильное приложение. В займе ей отказали, тогда звонивший предложил спасти деньги. Нужно было пойти в ближайшее отделение банка и перевести средства на страховую ячейку. Гражданка все так и сделала, а потом поняла, что отправила непонятно кому 41 тыс. рублей, и пошла в полицию.

«Сотрудник банка» звонил и 57-летнему жителю Фрунзенского района города. Его тоже напугали снятием средств, спасти которые можно было только сообщив CVV-код и пароль из смс. Он лишился 5,5 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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