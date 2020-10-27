В Красноармейске росгвардейцы задержали пожилого приверженца пьяной езды

Поздним вечером 16 сентября сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили на Колхозной улице в Красноармейске автомобиль, водитель которого ехал с явным нарушением ПДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, когда машину остановили, выяснилось, что от шофера пахнет алкоголем.

Проверка документов показала, что 60-летнего саратовца не раз ловили на нетрезвой езде и даже лишали прав. Однако это не возымело никакого действия.

Мужчину передали полиции, на него завели очередное уголовное дело за вождение подшофе.

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