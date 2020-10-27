В Красноармейске росгвардейцы задержали пожилого приверженца пьяной езды

Поздним вечером 16 сентября сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили на Колхозной улице в Красноармейске автомобиль, водитель которого ехал с явным нарушением ПДД.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, когда машину остановили, выяснилось, что от шофера пахнет алкоголем.
Проверка документов показала, что 60-летнего саратовца не раз ловили на нетрезвой езде и даже лишали прав. Однако это не возымело никакого действия.
Мужчину передали полиции, на него завели очередное уголовное дело за вождение подшофе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.