За неделю в Саратовской области почти 25 тысяч человек заболели ОРВИ

В Саратовской области за неделю, 19–25 октября, ОРВИ заболели почти 25 тыс. человек.

- Основной рост заболеваемости отмечается среди взрослого населения. Прирост составил 4,6%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Также продолжается вакцинация от гриппа. На 27 октября в области привились более 672 тыс. граждан, в том числе свыше 212 тыс. детей. За свой счет и деньги работодателей вакцину прокололи 27,3 тыс. человек.

В ведомстве напомнили, что в местах массового скопления людей нужно носить маски, тщательно мыть руки, а при появлении признаков ОРВИ не ходить на работу или учебу, а вызвать врача на дом.

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